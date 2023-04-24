 
مباشر

حدث غير مسبوق في تاريخ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

الرياضة

حدث غير مسبوق في تاريخ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v6lu

ضرب مانشستر يونايتد موعدا مع غريمه وجاره مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وذلك عقب فوز "الشياطين الحمر" على برايتون (7-6) بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (0-0) في الدور قبل النهائي من البطولة.

وذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات: "للمرة الأولى على الإطلاق، سيتواجه السيتي واليونايتد وجها لوجه في نهائي كأس محلي كبير".

وسيلعب مانشستر يونايتد مع جاره السيتي في نهائي البطولة في الثالث من يونيو المقبل على ملعب "ويمبلي".

وأشارت شبكة "أوبتا" للإحصائيات: "هذه المرة الثالثة في تاريخ مانشستر يونايتد، الذي يصل بها إلى نهائي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي في نفس الموسم.. بعد أن فعل ذلك موسمي 1982-1983 و1993-1994".

وحقق مانشستر يونايتد، لقب كأس الرابطة الإنجليزية هذا الموسم، بعد فوزه على نيوكاسل بنتيجة (2-0).

المصدر: Squawka+ وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا