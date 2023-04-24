حدث غير مسبوق في تاريخ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
ضرب مانشستر يونايتد موعدا مع غريمه وجاره مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
وذلك عقب فوز "الشياطين الحمر" على برايتون (7-6) بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (0-0) في الدور قبل النهائي من البطولة.
وذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات: "للمرة الأولى على الإطلاق، سيتواجه السيتي واليونايتد وجها لوجه في نهائي كأس محلي كبير".
For the first time ever, City and United will go head-to-head in a major domestic cup final.— Squawka (@Squawka) April 23, 2023
The Manchester derby heads to Wembley. 🏟️#EmiratesFACuppic.twitter.com/xcyMiZDvcB
وسيلعب مانشستر يونايتد مع جاره السيتي في نهائي البطولة في الثالث من يونيو المقبل على ملعب "ويمبلي".
وأشارت شبكة "أوبتا" للإحصائيات: "هذه المرة الثالثة في تاريخ مانشستر يونايتد، الذي يصل بها إلى نهائي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي في نفس الموسم.. بعد أن فعل ذلك موسمي 1982-1983 و1993-1994".
وحقق مانشستر يونايتد، لقب كأس الرابطة الإنجليزية هذا الموسم، بعد فوزه على نيوكاسل بنتيجة (2-0).
المصدر: Squawka+ وكالات