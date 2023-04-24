رونالدو يتحول إلى مصور في تدريبات النصر السعودي قبل مواجهة نصف نهائي كأس الملك (صور)

تحول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لمصور فوتوغرافي للحظات خلال تدريبات "العالمي" استعدادا لمواجهة النصر والوحدة، مساء اليوم الاثنين، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأمسك رونالدو، الذي انضم للنصر في يناير الماضي، إحدى الكاميرات والتقط صورا لمسلي آل معمر رئيس نادي النصر، والمدرب دينكو يليتشيتش، وعدد من زملائه في التدريبات.

ونشر حساب النادي السعودي على "تويتر" صورا لرونالدو وهو يمسك الكاميرا ويلتقط الصور، كما أظهر نتائج تصوير رونالدو، وكتب: "الكاميرا بين يدي التاريخي رونالدو.. وهذه نتائج تصويره".

الكاميرا بين يدي التاريخي رونالدو 🤩



و هذه نتائج تصويره 😂👏 pic.twitter.com/jGTWqfuVxY — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 23, 2023

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وبدا رونالدو سعيدا وهو يلتقط الصور قبل أقل من 24 ساعة على مواجهة فريقه أمام الوحدة.

وسجل رونالدو رونالدو 11 هدفا، وصنع 2 في 13 مباراة، ولعب 1167 دقيقة بقميص النصر.



ويلعب النصر مع الوحدة، اليوم عند الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب "مرسول بارك" في الرياض، على أن يلعب الفائز من المباراة في النهائي ضد الهلال الذي تجاوز الاتحاد بدوره بهدف دون رد.

ولم يحقق النصر الفوز في آخر مباراتين في الدوري السعودي، حيث تعادل سلبيا مع الفيحاء قبل أن يخسر 0-2 أمام الهلال.

وسبق أن حقق النصر لقب كأس خادم الحرمين الشريفين 6 مرات آخرها عام 1987.

المصدر: twitter/AlNassrFC