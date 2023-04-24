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عقوبة صارمة بحق محمد الشناوي حارس الأهلي في الدوري المصري

الرياضة

عقوبة صارمة بحق محمد الشناوي حارس الأهلي في الدوري المصري
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أعلنت رابطة الأندية المصرية، عن العقوبة الموقعة على محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، لتعديه على لاعب سموحة بالضرب بدون كرة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري.

وفي بيان عقوباتها للجولة السادسة والعشرين، قررت رابطة الأندية المصرية، بالتنسيق مع لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، إيقاف محمد الشناوي 3 مباريات، بسبب ضرب الخصم بدون كرة.

وكان الشناوي طرد من مباراة فريقه ضد سموحة في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد لكمه من دون كرة مدافع سموحة أحمد حكم.

وتفوق رفاق الشناوي على نادي سموحة 2-0، في الجولة الـ26 من اللدوري المصري ليعزز الأهلي من صدارته لجدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، فيما تجمد رصيد منافسه عند النقطة 31 في المركز التاسع.

وبذلك، سيغيب الشناوي عن مباراتي الأهلي أمام بيراميدز وإنبي، إضافة لمباراة أخرى سيتم تحديدها بناء على جدول المسابقة.

ولن تؤثر العقوبة على موقف اللاعب من المشاركة مع الأهلي أمام الزمالك في كأس السوبر المصري، حيث أن العقوبات في مختلف البطولات تكون منفصلة.

المصدر: "وسائل إعلام" 

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