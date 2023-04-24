بيبي يحسم أمر شائعات الانضمام للنصر السعودي (صور)

أعلن بورتو البرتغالي رسميا، الأحد، تجديد عقد مدافعه المخضرم بيبي لمدة موسم واحد.

وكشف بورتو، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تجديد بيبي البالغ 40 عاما عقده حتى صيف 2024.

Pedaços de uma história que nos orgulha 💙#L3NDApic.twitter.com/z6WKphUymC — FC Porto (@FCPorto) April 23, 2023

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وارتبط اسم بيبي بالانضمام إلى النصر السعودي، الصيف المقبل، لمزاملة مواطنه كريستيانو رونالدو.

لكن بورتو أنهى الشائعات، من خلال ربط مدافع ريال مدريد السابق بعقد جديد.

وعاد بيبي إلى النادي البرتغالي في عام 2019، قادما من بشكتاش التركي الذي انتقل إليه من الميرينغي.

ولعب بيبي في صفوف ريال مدريد، خلال الفترة من 2007 حتى 2017، وكان عنصرا أساسيا في الفريق الملكي.

المصدر: "وكالات"