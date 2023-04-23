كأس إنجلترا.. يونايتد يلحق بجاره سيتي إلى النهائي بفوزه على برايتون

ضرب مانشستر يونايتد موعدا مع جاره مان سيتي في نهائي كأس إنجلترا بفوزه على برايتون 7-6 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في نصف النهائي يوم الأحد.

وهذا النهائي الثاني ليونايتد هذا الموسم بعد أن توج بلقب كأس الرابطة منهيا جفافا عن الألقاب دام ستة أعوام في الموسم الأول للمدرب الهولندي إريك تن هاغ.

THE DRAMA 🤯@vlindelof sends @ManUtd to the FA Cup Final after an incredible penalty-shootout!#EmiratesFACuppic.twitter.com/zrQGpwcEnS — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) April 23, 2023

وهذه المرة الـ21 التي يبلغ فيها يونايتد نهائي كأس إنجلترا، معادلا الرقم القياسي لأرسنال، والأولى منذ 2018 عندما خسر أمام تشيلسي، علما بأن لقبه الأخير في المسابقة يعود إلى 2016 على حساب كريستال بالاس.

ويلتقي "الشياطين الحمر" في نهائي هذا العام على ملعب ويمبلي في الثالث من يونيو المقبل مع الجار مانشستر سيتي الذي تفوق على شيفيلد يونايتد 3-0 أمس السبت.

المصدر: وكالات