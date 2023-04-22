الدوري الإسباني.. ريال مدريد يهزم سيلتا فيغو ويواصل ملاحقة برشلونة

حقق ريال مدريد فوزا مستحقا بنتيجة 2-0 على حساب ضيفه سيلتا فيغو مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل هدفي الريال، ماركو أسينسيو، وإيدير ميليتاو في الدقيقتين 42 و48.

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 65 نقطة في وصافة ترتيب الدوري، بفارق 8 نقاط عن المتصدر برشلونة، بينما تجمد رصيد سيلتا فيغو عند 36 نقطة في المركز الثاني عشر.

وينتظر الريال هدية من جاره أتلتيكو مدريد، غدا الأحد، بإسقاط برشلونة المتصدر.

المتصدر: وكالات