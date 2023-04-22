الأهلي يهزم الرجاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

تغلب نادي الأهلي المصري على ضيفه الرجاء المغربي بهدفين دون رد، في مباراة جمعتهما يوم السبت في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسجل محمد عبد المنعم هدف التقدم للأهلي بضربة رأس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وضاعف البديل حمدي فتحي النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 83 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ويلتقي الفريقان بعد أسبوع في الدار البيضاء في مباراة الإياب لتحديد المتأهل منهما للدور نصف النهائي.

المصدر: RT