الدوري الروسي.. زينيت يجتاز عقبة دينامو موسكو ويعزز موقعه في الصدارة

حقق نادي زينيت بطرسبورغ فوزا جديدا في الدوري الروسي لكرة القدم، وهذه المرة على حساب دينامو موسكو بنتيجة 3-1 في الجولة الـ24 من المسابقة.

وسجل ثلاثية زينيت، مالكوم "هدفين" في الدقيقتين 45 (من ركلة جزاء)، و68، وأندريه موستوفوي في الدقيقة 87، بينما أحرز دانييل فومين هدف دينامو الوحيد في الدقيقة 80.

وانفرد مالكوم بصدارة ترتيب هدافي الدوري الروسي برصيد 18 هدفا، متقدما بفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه، الهولندي كوينسي بروميس مهاجم سبارتاك موسكو.

أما زينيت، فقد عزز موقعه في صدارة الدوري روسي بعدما رفع رصيده إلى 58، بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه روستوف الوصيف والذي سيلعب غدا الأحد ضد أورال.

في المقابل، بقي دينامو في المركز الخامس مع 39 نقطة.

المصدر: sportbox.ru



