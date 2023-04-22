صلاح يكرر إنجازه التاريخي مع ليفربول (فيديو)

منح النجم المصري محمد صلاح فوزا ثمينا لفريقه ليفربول على حساب ضيفه نوتنغهام فورست 3-2 يوم السبت، ضمن الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز ديوغو جوتا هدف التقدم لنادي ليفربول، في الدقيقة 47، وعدل نيكو ويليامز بعد ثلاث دقائق لنوتنغهام، وعاد جوتا في الدقيقة 55 ليسجل هدف التقدم مجددا لـ"الريدز".

ولكن مورغان جيبس وايت نجح في تعديل النتيجة مجددا بتسجيله الهدف الثاني لنوتنغهام في الدقيقة 67.

GOAL | Liverpool 3-2 Nottingham | Salahpic.twitter.com/9nICCaJoJ6 — VAR Tático (@vartatico) April 22, 2023

ولم تمتد فرحة نوتنغهام طويلا بهذا الهدف، حيث ظهر صلاح كعادته ليخطف هدف الفوز لليفربول ويمنحه ثلاث نقاط ثمينة.

وذكر موقع "williamhill" للإحصائيات، أن صلاح سجل في 6 مباريات متتالية على ملعب أنفيلد (إيفرتون - ريال مدريد - وولفرهامبتون - مانشستر يونايتد - أرسنال - نوتنغهام)، ليكون أول لاعب يحقق هذا الرقم، منذ أن حققه هو نفسه عام 2018.

✅ vs Everton

✅ vs Real Madrid

✅ vs Wolves

✅ vs Man Utd

✅ vs Arsenal

🆕 vs Nottingham Forest



Mohamed Salah is the first Liverpool player to score in six consecutive home games since…



…Mohamed Salah in 2018. — William Hill (@WilliamHill) April 22, 2023

كما أن هذا الهدف هو الـ16 لصلاح هذا الموسم في الدوري الإنجليزي حيث يحتل المركز الرابع في قائمة ترتيب الهدافين.

أما ليفربول، فقد ارتقى للمركز السادس برصيد 50 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف الخامس توتنهام، فيما هبط نوتنغهام إلى المركز الـ19 بعد أن تجمد رصيده عند 27 نقطة.

المصدر: williamhill.com