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صلاح يكرر إنجازه التاريخي مع ليفربول (فيديو)

الرياضة

صلاح يكرر إنجازه التاريخي مع ليفربول (فيديو)
AP
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منح النجم المصري محمد صلاح فوزا ثمينا لفريقه ليفربول على حساب ضيفه نوتنغهام فورست 3-2 يوم السبت، ضمن الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز ديوغو جوتا هدف التقدم لنادي ليفربول، في الدقيقة 47، وعدل نيكو ويليامز بعد ثلاث دقائق لنوتنغهام، وعاد جوتا في الدقيقة 55 ليسجل هدف التقدم مجددا لـ"الريدز".

ولكن مورغان جيبس وايت نجح في تعديل النتيجة مجددا بتسجيله الهدف الثاني لنوتنغهام  في الدقيقة 67.

ولم تمتد فرحة نوتنغهام طويلا بهذا الهدف، حيث ظهر صلاح كعادته ليخطف هدف الفوز لليفربول ويمنحه ثلاث نقاط ثمينة.

وذكر موقع "williamhill" للإحصائيات، أن صلاح سجل في 6 مباريات متتالية على ملعب أنفيلد (إيفرتون - ريال مدريد - وولفرهامبتون - مانشستر يونايتد - أرسنال - نوتنغهام)، ليكون أول لاعب يحقق هذا الرقم، منذ أن حققه هو نفسه عام 2018.

كما أن هذا الهدف هو الـ16 لصلاح هذا الموسم في الدوري الإنجليزي حيث يحتل المركز الرابع في قائمة ترتيب الهدافين.

أما ليفربول، فقد ارتقى للمركز السادس برصيد 50 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف الخامس توتنهام، فيما هبط نوتنغهام إلى المركز الـ19 بعد أن تجمد رصيده عند 27 نقطة.

المصدر: williamhill.com

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