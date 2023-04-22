من هو الأمين جمال صاحب الـ15 عاما المتواجد في قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيكو؟

دخل الناشئ الأمين جمال التاريخ بعد أن أصبح أصغر لاعب يتواجد في قائمة الفريق الأول لبرشلونة بعمر 15 عاما، وذلك بعد انضمامه لقائمة الفريق الكتالوني التي ستواجه أتلتيكو مدريد الأحد.

وأعلن مدرب برشلونة، تشافي، يوم السبت، عن قائمة فريقه التي ستواجه ضيفه أتلتيكو مدريد ضمن المرحلة الـ30 من عمر الدوري الإسباني والتي شهدت عودة بيدري بعد غياب طويل بسبب الإصابة ودخول فرينكي دي يونغ بعد حصوله على التصريح الطبي.

كما شهدت القائمة تواجد المغربي الأصل والإسباني الجنسية، الأمين جمال لأول مرة.

ويعد الأمين جمال أحد لاعبي فريق برشلونة تحت 19 عاما، وظهر في تدريبات الفريق الأول عدة مرات بطلب من تشافي، لكنه لم يدخل من قبل قائمة الفريق الأول لإحدى المباريات قبل أن يحدث ذلك اليوم.

وولد جمال في مدينة ماتارو التي تقع على بعد 30 كيلومترا شرق وسط مدينة برشلونة، لأب مغربي وأم من غينيا الاستوائية، وانضم لأكاديمية برشلونة "لاماسيا" في سن السابعة.

ويتمتع جمال، بقدرات رائعة في المراوغة والتمرير والتسجيل، وهو قادر على اللعب كقلب مهاجم أو لاعب خط وسط مهاجم أو كجناح في الغالب على الجهة اليمنى.

كما يملك قدما يسرى مذهلة، تسهل عليه عملية اتخاذ قرار التسديد من أي مكان في الملعب، ويقارنه البعض بأسطورة نادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

واختار جمال تمثيل منتخبات إسبانيا على صعيد الناشئين والشباب، ومع ذلك لا يزال بوسعه الانضمام لمنتخب المغرب إذا قرر تغيير هويته الرياضية، كونه لم يحمل بعد قميص منتخب إسبانيا الأول.

المصدر: RT+ forbes.com