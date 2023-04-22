دوري أبطال إفريقيا.. الترجي يعود بالأهم من أرض القبائل

عاد الترجي التونسي بالأمر الأهم من مباراته ضد مضيفه شبيبة القبائل الجزائري، بعدما تغلب عليه 1-0 الجمعة في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسجل الهدف الوحيد محمد علي بن حمودة في الدقيقة 54.

وقدم بطل الدوري التونسي مباراة ضعيفة المستوى، إلا أنه عرف كيف يخرج بنتيجة مهمة وضعته على مشارف الدور نصف النهائي.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب في تونس بعد أسبوع.

وسيلعب المتأهل من مواجهة الترجي وشبيبة القبائل، في الدور نصف النهائي مع المتأهل من المواجهة المرتقبة بين الأهلي المصري والرجاء الرياضي المغربي.

المصدر: وكالات