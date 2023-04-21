الدوري الإنجليزي.. أرسنال يهدر المزيد من النقاط ويعقد مهمته في إحراز اللقب

تابع أرسنال المتصدر نزيف النقاط في السباق نحو اللقب للمرة الثالثة تواليا بتعادله مع ضيفه ساوثهامبتون 3-3 الجمعة، في افتتاح المرحلة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أهداف ساوثهامبتون كل من كارلوس ألكاراز وثيو والكوت، ودويي كاليتا كار في الدقائق، 1، و14، و66 تواليا، وأحرز غابرييل مارتينيلي (20) ومارتن أوديغارد (88)، وبوكايو ساكا (90) أهداف أرسنال.

وارتفع رصيد أرسنال بذلك إلى 75 نقطة في صدارة جدول الترتيب، متقدما بفارق 5 نقاط أمام حامل اللقب مانشستر سيتي، الذي يملك مباراتين مؤجلتين، فيما رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 24 نقطة، وبقي في قاع الدوري.

وكان أرسنال أهدر أربع نقاط أيضا في آخر مباراتين له في الدوري حيث تقدم على ليفربول 2-0 في عقر دار الأخير قبل أن يكتفي بالتعادل 2-2، ثم تكرر السيناريو ذاته حيث تقدم بهدفين نظيفين مبكرين ضد جاره وست هام قبل أن ينتزع الأخير نقطة التعادل (2-2).

المصدر: وكالات