أنشيلوتي يبدي انزعاجه من جدول مباريات ريال مدريد

أبدى المدير الفني لنادي ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي تذمره من جدول مباريات كرة القدم المزدحم، وأصرّ على ضرورة تغيير شيء ما لحماية اللاعبين.

ويتوجب على النادي الملكي الذي فاز على تشيلسي الإنجليزي 2-0 ذهابا وإيابا في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، أن يخوض ذهاب نصف النهائي بعد ثلاثة أيام من مباراته أمام أوساسونا في نهائي الكأس المحلية.

وقال أنشيلوتي خلال مؤتمر صحفي عقده عشية مباراة فريقه أمام ضيفه سلتا فيغو المقررة غدا السبت ضمن منافسات المرحلة 30 للدوري الإسباني: "جدول المباريات هو جدول قلنا مرات عديدة، وبطريقة موضوعية، إنه غير منطقي".

وأضاف "هو مزدحم للغاية، هناك الكثير من المباريات. رابطة الدوري الإسباني تفكر في نفسها، الاتحاد (الإسباني) يفكر في نفسه، الاتحاد الأوروبي يفكر في نفسه، الاتحاد الدولي يفكر في نفسه، ولا أحد يفكر في اللاعبين".

وأردف "هذا ليس مسارا جيدا لكرة القدم، يجب تغيير شيء ما، هناك الكثير من المباريات".

وعلى الرغم من اقتراب موعد مواجهة أوساسونا في نهائي كأس إسبانيا في 6 مايو ومواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في 9 منه، قال أنشيلوتي إنه لن يضطر إلى تبديل فريقه بين المباريات.

وشدد المدرب الإيطالي قائلا "أعتقد (يمكنني استخدام نفس اللاعبين)، ما يجب تغييره هو الروتين الذي نتبعه بعد المباريات" و"أنا لست قلقا بشأن هذا".

المصدر: أ ف ب