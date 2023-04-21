متهمة رونالدو بـ"الفعل الفاضح" في السعودية تكشف جديد القضية

أصدرت خبيرة القانون الدولي، نوف بنت أحمد، بيانا بشأن العريضة التي عزمت على تقديمها ضد كريستيانو رونالدو، قائد النصر، بعدما وصفت ما قام به في مباراة الهلال بـ"الفعل الفاضح".

وأوضحت بنت أحمد عبر حسابها على موقع "تويتر"، إن التوصيف القانوني لحركة رونالدو، بأنها واقعة مادية، يغلب الظن على أنها مخالفة للقانون.

وأكدت خبيرة القانون الدولي في بيانها، على أن الجهة المخولة بتوجيه الاتهام في هذه الواقعة، هي النيابة العامة، أو لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، إذا نص المشرع، على انعقاد الاختصاص الولائي لها.

ونوهت أنه في حال نص المشرع، على اختصاص "الانضباط"، بواقعة الأسطورة البرتغالية، سيكون من حق اللجنة وقتها، أن تقدم بلاغا إلى النيابة العامة، أو تصدر قرار إحالة للجان المختصة.

وأشارت الخبيرة إلى أن هناك شرطا وحيدا لبراءة رونالدو من التهمة ألا وهو تقديم تقرير طبي يثبت إصابته في المنطقة الحساسة وهو ما دفعه لتصرفه، بشرط أن يكون التقرير سابق لتاريخ الواقعة.

وكان مقطع فيديو، انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر رونالدو، وكأنه يوجه حركة مشينة إلى جماهير الهلال، عقب خسارة فريقه النصر بهدفين دون رد الثلاثاء الماضي، في المباراة المقدمة من الجولة 25، بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ودافع مجلس إدارة نادي النصر عن رونالدو حيث قال: "رونالدو يعاني من إصابة ولم يقم بأي حركة مسيئة. كريستيانو تلقى ضربة قوية في منطقة حساسة جدا".

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، أصدرت ليلة أمس الجمعة، قراراتها بشأن ديربي الرياض المثير بين الهلال والنصر، حيث قررت تغريم نادي النصر 15 آلاف ريال، في قرار غير قابل للاستئناف، في ظل تأخر نزول لاعبيه لأرض الملعب في بداية الشوط الثاني، بينما لم تفرض أي عقوبة على رونالدو.

المصدر: RT