لأول مرة في التاريخ.. حدث إيطالي في مسابقات أوروبا لهذا الموسم

نجح روما بالوصول إلى منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه العريض على فينورد الهولندي بنتيجة (4-1) في إياب ربع النهائي.

وبوصول روما، أصبحت هناك 5 فرق إيطالية تنافس بالدور نصف النهائي بالمسابقات الأوروبية المختلفة.

ويتواجد ميلان وغريمه إنتر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما يحضر يوفنتوس وروما بنصف نهائي الدوري الأوروبي، بالإضافة لفيورنتينا المتواجد في قبل نهائي دوري المؤتمر.

5 - For the first time ever, 5 Italian teams have been qualified in the semi-finals of the Major European competitions.



UCL - Inter Milan & AC Milan

UEL - Juventus & Roma

UECL - Fiorentina



Pasta. #RomaFeyenoord#SportingJuve — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 20, 2023

إقرأ المزيد

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أنه لأول مرة في التاريخ، تتأهل 5 فرق إيطالية للدور نصف النهائي من المسابقات الأوروبية الكبرى.

ومن المقرر أن يصطدم ميلان بإنتر في التشامبيونزليغ، بينما يلعب يوفنتوس مع إشبيلية الإسباني، وروما مع باير ليفركوزن الألماني، على أن يواجه فيورنتينا منافسه بازل السويسري.

المصدر: twitter/OptaPaolo