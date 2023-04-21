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على طريقة "جعفر العمدة".. إشبيلية يسخر من مانشستر يونايتد (صورة)

الرياضة

على طريقة
Legion-Media
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سخر نادي إشبيلية من مانشستر يونايتد عقب التأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي على حساب النادي الإنجليزي، بعد الفوز 3-0 في لقاء إياب ربع النهائي على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان".

واستغل النادي الأندلسي الصراع الدارمي الدائر بين جعفر العمدة (أحد شخصيات المسلسل الرمضاني المسمى على نفس اسم البطل) والشخصية الأخرى بلال شامة، ونشر عبر الحساب الرسمي على "فيسبوك" منشورا كتب فيه: يبدو أن مانشستر يونايتد سيظل يبحث عن فوزه الأول ضد إشبيلية أكثر من بحث جعفر العمدة عن بلال شامة".

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ولم يفلح مانشستر يونايتد في تحقيق أي فوز على إشبيلية في مواجهة رسمية من قبل منذ 2018، وحتى الآن.

والتقى الفريقان منذ ذلك الوقت 5 مرات ما بين بطولة دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، وكانت الغلبة لأبناء مدينة الأندلس بثلاثة انتصارات وتعادلين.

وانتهت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 على ملعب "أولد ترافورد"، ليتأهل إشبيلية بمجموع المباراتين 5-3، ويضرب موعدا ناريا مع يوفنتوس المتأهل على حساب سبورتينغ لشبونة بالفوز عليه 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في المربع الذهبي للمسابقة القارية.

المصدر: facebook/sevillafc

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