بونو والنصيري في التشكيلة الأساسية لإشبيلية أمام مانشستر يونايتد

أعلن مدرب نادي إشبيلية، خوسيه لويس مينديليبار، تشكيلة فريقه لمواجهة ضيفه مانشستر يونايتد، مساء اليوم الخميس، في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وشهدت تشكيلة إشبيلية الأساسية لمباراة الليلة، تواجد الثنائي المغربي الحارس ياسين بونو، والمهاجم يوسف النصري.

وجاءت تشكيلة إشبيلية كاملة كالآتي:

حارس المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: خيسيوس نافاس - لويك بادي - ماركاو تيشيرا - ماركوس أكونا.

الوسط: نيمانيا جوديلي - فيرناندو - لوكاس أوكامبوس - إيفان راكيتيتش.

الهجوم: إيريك لاميلا - يوسف النصيري.

أما مدرب مانشستر يونايتد، الهولندي إيريك تين هاغ، فقد قرر الاعتماد على الأسماء التالية:

حارس المرمى: دي خيا.

الدفاع: ديوغو دالوت - فيكتور لينديلوف - هاري ماغواير - آرون وان بيساكا.

الوسط: كريستيان إريكسن - كاسيميرو - مارسيل سابيتزر - أنتوني.

الهجوم: أنتوني مارسيال - جادون سانشو.

وكانت مباراة الذهاب على ملعب "أولد ترافورد" في مانشستر، انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 2-2.

المصدر: RT