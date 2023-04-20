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دوري أبطال إفريقيا.. برنامج ذهاب الدور ربع النهائي

الرياضة

دوري أبطال إفريقيا.. برنامج ذهاب الدور ربع النهائي
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يجذب لقاء الأهلي المصري وضيفه الرجاء المغربي الأنظار عن باقي مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما يطمح الوداد المغربي للعودة بنتيجة إيجابية من أرض مضيفه سيمبا التنزاني.

ويحل الترجي التونسي ضيفا ثقيلا على شبيبة القبائل الجزائري، بينما يستقبل الفريق الجزائري الآخر شباب بلوزداد ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

وفيما يأتي برنامج مباريات ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بتوقيت غرينيتش:  

الجمعة:

- شبيبة القبائل (الجزائر) # الترجي (تونس)- الساعة 21:00.

السبت:

- سيمبا (تنزانيا) # الوداد الرياضي (المغرب) - 13:00.

- الأهلي (مصر) # الرجاء الرياضي (المغرب) - 19:00.

- شباب بلوزداد (الجزائر) # ماميلودي صنداونز (جنوب افريقيا) - 19:00.

المصدر: RT

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