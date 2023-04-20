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بشرط واحد.. سيسمح للرجال في المنافسة بمسابقات السباحة الفنية للسيدات في الولايات المتحدة

الرياضة

بشرط واحد.. سيسمح للرجال في المنافسة بمسابقات السباحة الفنية للسيدات في الولايات المتحدة
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أعلن الاتحاد الأمريكي للسباحة المتزامنة الفنية عن سياسة جديدة للمسابقات بدون قيود على جنس المتنافسين.

وقال الاتحاد الأمريكي للسباحة المتزامنة في بيان صحفي: "يمكن للرياضيين من أي هوية جنسانية التنافس في جميع المسابقات في الفئة التي يشعرون أنها تتطابق بشكل وثيق مع هويتهم الجنسية".

مضيفا:" إنهم لا يحتاجون حتى لإثبات أنهم يتناولون الهرمونات أو خضعوا لجراحة تغيير الجنس".

بشرط واحد.. سيسمح للرجال في المنافسة بمسابقات السباحة الفنية للسيدات في الولايات المتحدة

بذلك سيتسنى للسباحين الذكور الراغبين بالمنافسة المشاركة في الفئة التي يختارونها دون تحديد الجنس طالما أنهم يعرفون على أنفسهم بأنهم إناث.

وتتعارض سياسة الاتحاد الأمريكي للسباحة المتزامنة مع قرار الاتحاد الدولي للسباحة الذي منع السباحين المتحولين جنسيا الذين مروا بمرحلة البلوغ الذكوري، من التنافس في سباقات النخبة للسيدات، كما أنه يناقش إدخال فئة منفصلة للأشخاص المتحولين جنسيا.

المصدر: matchtv.ru

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