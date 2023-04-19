رئيس رابطة الدوري الإسباني يصدم جماهير برشلونة بشأن عودة ميسي

أعلن رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم " لا ليغا"، خافيير تيباس، يوم الأربعاء، أن برشلونة لا يملك الإمكانيات المادية حاليا لاستعادة جهود نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال تيباس في مؤتمر صحفي "اليوم، لا يمكن (تسجيل ميسي في لا ليغا)، لكن ثمة وقتا لذلك" مشيرا إلى إمكانية قيام برشلونة بوضع "دراسة جدوى" من خلال "القيام ببيع بعض لاعبيه".

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وتابع "لن نقوم بتعديل قوانين المراقبة المالية التي وافقت عليها الأندية من أجل تسجيل ميسي على الرغم من أننا نرغب في عودته إلى دورينا".

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أكدت في عددها الصادر يوم الأربعاء، أن برشلونة يملك "رغبة صارمة من أجل استعادة ميسي" الصيف المقبل على أساس عقد يمتد لموسمين.

ورحل ميسي عن الفريق الكتالوني الذي شهد نشأته، في صيف عام 2021 قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وينتهي عقد "البرغوث" مع الفريق الباريسي بنهاية الموسم الحالي، ولم يجدد النجم الأرجنتيني تعاقده أو يوقع إلى أي ناد حتى هذه اللحظة.

المصدر: أ ف ب