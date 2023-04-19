ميلان يكافئ مهاجمه جيرو بعد التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

جدد المهاجم الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو الأربعاء، عقده مع ميلان لمدة عام واحد حتى 2024، بعد يوم من تسجيله الهدف الذي ساهم في تأهل الفريق الإيطالي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء في بيان للنادي اللومباردي: "ميلان فخور بالإعلان أن أوليفييه جيرو جدد عقده مع النادي".

وأكد النادي الإيطالي لوكالة "فرانس برس"، أن العقد الجديد للدولي الفرنسي ينتهي مع نهاية الموسم المقبل.

وسجل جيرو هدفا خلال تعادل ميلان مع مضيفه نابولي 1-1 في إياب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال أمس الثلاثاء، ليتأهل "الروسونيري" على حساب نظيره الإيطالي بفوزه 2-1 في مجموع المباراتين إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ العام 2007 عندما حقق اللقب القاري.

وقال جيرو (36 عاما) لشبكة "سكاي سبورت" بعد تمديد العقد "أنا سعيد وفخور جدا.. إنها الطريقة المثالية للاحتفال بليلة أمس".

ومن المحتمل أن يضرب ميلان موعدا مع جاره وغريمه إنتر في نصف النهائي بعد أن تقدم الأخير 2-0 خارج أرضه ضد بنفيكا البرتغالي قبل لقاء الإياب المقررة بينهما في وقت لاحق اليوم.

المصدر: وكالات