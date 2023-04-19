ريال مدريد يفعّل "بند الكرة الذهبية" في عقد بنزيما

أكدت صحيفة "آس" الإسبانية، يوم الأربعاء، أن ريال مدريد توصل لاتفاق مع مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما على تفاصيل تجديد عقده.

وينتهي عقد بنزيما (35 عاما) مع الريال بنهاية الموسم الجاري، فيما يملك عدة عروض خارجية للرحيل عن ملعب "سانتياغو برنابيو"، أبرزها من الدوري السعودي.

ووفقا لصحيفة "آس"، فإن بنزيما جدد عقده بالفعل مع ريال مدريد حتى صيف 2024.

وأضافت أن ريال مدريد كان قد اتفق شفهيا مع المهاجم الفرنسي، على تجديد عقده لموسم إضافي حال فوزه بجائزة الكرة الذهبية.

وتوج بنزيما بالفعل بالكرة الذهبية عن العام الماضي، ليبدأ النادي الملكي إجراءات تجديد عقده.

وألمح ريال مدريد عبر تغريدة نشرها يوم الأربعاء على حسابه في موقع "إنستغرام"، إلى أن الإعلان الرسمي عن تجديد عقد بنزيما سيكون غدا الخميس، حيث كتب: "مدريديستا، لدينا مفاجأة لكم غدا.‏ هنالك شيء قادم".

المصدر: صحيفة "آس"