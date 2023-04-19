أول قرار للأهلي بعد إيقاف نجمه كهربا من قبل الاتحاد المصري

رد نادي الأهلي رسميا على القرارات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم بحق النادي ومهاجم "الأحمر" محمود عبد المنعم كهربا.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي يوم الأربعاء: "تقدمت إدارة النادي صباح اليوم بمذكرة قانونية عاجلة للاتحاد المصري لكرة القدم حيال العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط بحق النادي ولاعب الفريق الأول لكرة القدم محمود كهربا".

ولم يذكر الأهلي في بيانه أي تفاصيل أخرى عن المذكرة القانونية.

وكان الأهلي، تلقى أمس الثلاثاء مكاتبة من اتحاد الكرة المصري، تضمنت العقوبات المالية الموقعة على النادي إضافة إلى إيقاف كهربا 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه مصري.

وتعرض كهربا لتلك العقوبة على خلفية شكوى نادي الزمالك ضده بسبب هتافات مسيئة تجاه جماهيره عقب الكلاسيكو في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري المصري في يناير الماضي.

المصدر: موقع الأهلي