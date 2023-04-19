هالاند "المدمر" على موعد مع رقم قياسي أمام بايرن ميونخ

يستعد النرويجي إيرلينغ هالاند للظهور من جديد في ملعب أليانز أرينا، لكن هذه المرة بقميص مانشستر سيتي بعدما زاره مرارا وهو لاعب في بوروسيا دورتموند.

وسيحل المان سيتي ضيفا على بايرن ميونخ الليلة الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، علما أنه فاز ذهابا (3-0).



وألقت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" الضوء على إنجاز محتمل للمهاجم البالغ 22 عاما، الذي يتصدر ترتيب هدافي دوري الأبطال هذا الموسم برصيد 11 هدفا.



وأشارت إلى إمكانية تسجيل هالاند لرقم قياسي حال هزه لشباك البايرن اليوم، ليصل إلى 12 هدفا.

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وحال حدوث ذلك، سيصبح هالاند ثاني لاعب من البريميرليغ يسجل 12 هدفا في موسم واحد بدوري الأبطال بعد الهولندي رود فان نيستلروي بقميص مانشستر يونايتد بموسم 2002-2003.



لكن الدولي النرويجي سيتفوق حال معادلة الرقم، على المهاجم الهولندي المعتزل، نظرا لوصوله إلى 12 هدفا في 8 مباريات فقط، بينما سجل فان نيستلروي 12 في 9 لقاءات.



وبإمكان هالاند الانفراد بالرقم القياسي حال تسجيله ثنائية، ليصبح أول لاعب من البريميرليغ يصل إلى 13 هدفا في موسم واحد.



كما أن هالاند بإمكانه إنهاء الموسم برقم آخر، لم يسبقه إليه من البريميرليغ سوى فان نيستلروي وكريستيانو رونالدو بإنهاء الموسم هدافا للبطولة.

المصدر: "وسائل إعلام"