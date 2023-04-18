رونالدو يتدخل في حق نجم الهلال على طريقة أبطال المصارعة (فيديو)

نجا البرتغالي كريستيانو رونالدو، من الطرد من المباراة التي خسرها فريقه النصر أمام الهلال يوم الثلاثاء، في قمة المرحلة الـ25 من الدوري السعودي.

وتدخل رونالدو في الدقيقة 56، بشكل قوي في حق الكولومبي غوستافو كويلار، نجم الهلال، حيث اندفع "الدون" تجاه كويلار ليقفز عليه ويجذبه من عنقه على طريقة أبطال المصارعة ويسقطه أرضا بطريقة غريبة وطريفة.

الحكم يتخذ قراره في لقطة رونالدو وكويلار 🟨#الهلال_النصر | #SSCpic.twitter.com/46umCzdfxT — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 18, 2023

وكان الحكم "رحيما" برونالدو إذا اكتفى بمنحه بطاقة صفراء فقط بدل الحمراء بعد هذا التدخل.

تدخل كريستيانو رونالدو على كويلار. pic.twitter.com/tGnKTssnsa — Gorgeous (@gorgeous4ew) April 18, 2023

وحسم الهلال ديربي الرياض بالفوز على النصر بثنائية نظيفة، حملت توقيع النيجيري أوديون إيجالو من ركلتي جزاء في الدقيقتين في 42 و62.

ورفع الهلال رصيده إلى 49 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، بينما توقف رصيد النصر عند 53 نقطة في المركز الثاني، مع مباراة أكثر من اتحاد جدة المتصدر بـ56.

المصدر: RT