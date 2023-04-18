دوري أبطال أوروبا.. ميلان إلى نصف النهائي بتعادله مع نابولي

عبر ميلان الإيطالي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بتعادله مع مواطنه ومضيفه نابولي 1-1 على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" في إياب ربع النهائي الثلاثاء.

وافتتح ميلان التسجيل عن طريق الفرنسي أوليفييه جيرو في الدقيقة 43، قبل أن يدرك نابولي التعادل عن طريق النيجيري العائد من الإصابة فيكتور أوسيمين في الدقيقة "90+3".

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وشهدت المباراة إهدار ركلتي جزاء، واحدة من جانب ميلان نفذها جيرو في الدقيقة 21 وتصدى لها حارس نابولي ببراعة، والثانية من نابولي لم يفلح نجمه الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا في ترجمتها لهدف في الدقيقة 81، بعدما سدد الكرة على يمين حارس ميلان الذي تألق وأبعد الكرة لركنية.

ورغم التعادل، حجز ميلان مكانه في الدور نصف النهائي من المسابقة بفوزه 2-1 في مجموع المباراتين على نابولي، مستفيدا من فوزه ذهابا بهدف دون رد.

ويلعب ميلان في نصف النهائي مع المتأهل من ربع النهائي الآخر بين مواطنه إنتر وبنفيكا البرتغالي اللذين يلتقيان على ملعب "جوسيبي مياتسا" غدا الأربعاء، علما بأن إنتر فاز ذهابا 2-0.

المصدر: وكالات