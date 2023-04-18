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في مثل هذا اليوم سجل ميسي هدفه الخالد مع برشلونة (فيديو)

الرياضة

في مثل هذا اليوم سجل ميسي هدفه الخالد مع برشلونة (فيديو)
AFP
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في مثل هذا اليوم عام 2007، سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هدفا لا ينسى بقميص فريقه السابق برشلونة، في شباك خيتافي ببطولة كأس ملك إسبانيا.

ونشر حساب نادي برشلونة على "تويتر" فيديو لهدف ميسي الشهير في شباك خيتافي وكتب: "في مثل هذا اليوم قبل 16 عاما (18 أبريل2007).. ما زال ميسي.. ما زال ميسي.. ما زال ميسي".

وانطلق ميسي حينها بالكرة من منتصف الملعب مراوغا أكثر من لاعب في صفوف خيتافي والحارس ببراعة فائقة، قبل أن يسدد الكرة في الشباك، معيدا التذكير بهدف مواطنه الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا في ربع نهائي مونديال 1986 في مرمى إنجلترا.

ويعتبر كثيرون أن هذا الهدف هو الأفضل في تاريخ برشلونة، وربما يكون أيضا الأفضل في مسيرة ميسي.

المصدر:RT

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