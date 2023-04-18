في مثل هذا اليوم سجل ميسي هدفه الخالد مع برشلونة (فيديو)

في مثل هذا اليوم عام 2007، سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هدفا لا ينسى بقميص فريقه السابق برشلونة، في شباك خيتافي ببطولة كأس ملك إسبانيا.

ونشر حساب نادي برشلونة على "تويتر" فيديو لهدف ميسي الشهير في شباك خيتافي وكتب: "في مثل هذا اليوم قبل 16 عاما (18 أبريل2007).. ما زال ميسي.. ما زال ميسي.. ما زال ميسي".

🔙 #NesteDia, há 16 anos... 👑



😱 "Encara Messi, encara Messi, encara Messi" 👽



🎙 Joaquim Maria Puyal | Catalunya Ràdio pic.twitter.com/h5oyrCg3mP — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) April 18, 2023

👽 Encara Messi

🔙 18 d'abril de 2007

🎙 Joaquim Maria Puyal | Catalunya Ràdio pic.twitter.com/eXehn2JhPV — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) April 18, 2023

وانطلق ميسي حينها بالكرة من منتصف الملعب مراوغا أكثر من لاعب في صفوف خيتافي والحارس ببراعة فائقة، قبل أن يسدد الكرة في الشباك، معيدا التذكير بهدف مواطنه الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا في ربع نهائي مونديال 1986 في مرمى إنجلترا.

ويعتبر كثيرون أن هذا الهدف هو الأفضل في تاريخ برشلونة، وربما يكون أيضا الأفضل في مسيرة ميسي.

المصدر:RT