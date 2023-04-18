رد ناري من ريال مدريد على تصريحات رئيس برشلونة بشأن التحكيم (فيديو)

أصدر نادي ريال مدريد فيديو توضيحيا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي للرد على ادعاءات خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة بأن الملكي أكثر فريق استفاد من التحكيم بإسبانيا.

وقال لابورتا في تصريحاته عن هذا الأمر بعد تدخل ريال مدريد في قضية "نيغريرا": "ريال مدريد يدعي أنه تضرر من قضية نيغريرا، على الرغم من أنه أضر بكرة القدم لعقود من الزمن، ولمدة 70 سنة كان أغلب رؤساء لجان التحكيم إما أعضاء سابقين أو مديرين سابقين في النادي الأبيض".

وفي بيان رسمي، نشر ريال مدريد فيديو توضيحيا من أجل الكشف عن حقائق خاصة باستفادة برشلونة من التحكيم في وقت سابق أثناء ولاية فرانسيسكو فرانكو حاكم إسبانيا الأسبق.

حيث أن الفيديو الذي نشره ريال مدريد تحدث عن علاقة برشلونة بـ فرانسيسكو فرانكو، حاكم إسبانيا في الفترة من 1939 وحتى 1975، مؤكدة أن استفاد من التحكيم في تلك الفترة.

ففي البداية، جاء فيديو ريال مدريد بعنوان "من كان نادي النظام؟"، معلنا بعد ذلك عن بعض الوقائع التي تدين النادي الكتالوني في هذا الشأن.

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حيث أن الفيديو قال أنه أثناء افتتاح ملعب "كامب نو"، معقل البرسا، تواجد خوسيه سوليس رويز، الوزير العام في ولاية فرانكو، في الملعب وكرمه برشلونة، بالإضافة إلى أن النادي الكتالوني أهداه الشارة الذهبية وكرمه في 3 مناسبات مختلفة.

وسلط الفيديو الضوء أيضا على فوز برشلونة بلقب الدوري الإسباني 8 مرات و9 ألقاب من كأس ملك إسبانيا خلال ولاية فرانكو، وذلك في الوقت الذي استغرق فيه ريال مدريد 15 ليتمكن من الفوز بالليغا لأول مرة في هذه الحقبة.

وأكد النادي الملكي في الفيديو أن برشلونة تم انقاذه من الإفلاس في 3 مناسبات مختلفة أثناء حكم فرانكو، بالإضافة إلى أن الحرب الأهلية التي اندلعت في ذلك الوقت فككت النادي الملكي ونفي لاعبون وقتل أخرون بسبب هذه الحرب.

وهو الأمر الذي أكده وثائقي سانتياغو برنابيو، قبل أن يختتم الفيديو بمقولة سانتياغو برنابيو أسطورة ريال مدريد: "عندما أسمع أن ريال مدريد هو نادي النظام، يتملكني شعور برغبة في التغوط على والد من يقول ذلك".

واتهم الادعاء الإسباني نادي برشلونة الشهر الماضي، بدفع ما مجموعه أكثر من 7.3 ملايين يورو لشركة يملكها خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا، الحكم السابق ونائب الرئيس السابق للجنة التحكيم الفنية للاتحاد الإسباني لكرة القدم بين عامي 1994 و2018.

وقال برشلونة إنه دفع ذلك المبلغ مقابل نصائح ومشورة شفوية حول مواضيع متعلقة بالحكام.

المصدر: twitter/realmadrid