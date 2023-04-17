 
مباشر

الرجاء المغربي مهدد بخوض مباراته ضد الأهلي المصري خارج ملعبه

الرياضة

الرجاء المغربي مهدد بخوض مباراته ضد الأهلي المصري خارج ملعبه
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v555

يواجه الرجاء البيضاوي المغربي وجاره الوداد خطر خوض مباراتيهما ضد الأهلي المصري وسيمبا التنزاني تواليا في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا خارج ملعب "محمد الخامس" بالدار البيضاء.

ويصطدم الوداد بضيفه سيمبا التنزاني على أن يلاقي الرجاء الأهلي المصري، في مواجهتي الإياب اللتين ستجريان نهاية الأسبوع المقبل.

إقرأ المزيد
مواجهة منتظرة بين الأهلي المصري والرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
مواجهة منتظرة بين الأهلي المصري والرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

ونقل موقع "البطولة" المغربي عن مصدر مطلع أن عملاقي الكرة المغربية أضحيا مهددين باستقبال المباراتين خارج ملعبهما بسبب خضوعه للإصلاحات.

هذا ومن المرتقب أن تنطلق الإصلاحات في ملعب "محمد الخامس" بعد أيام، على أن تشمل مجموعة من المرافق من بينها المدرجات.

يذكر أن الوداد سيحل ضيفا في مباراة الذهاب على سيمبا السبت المقبل، على أن يرحل الرجاء لمواجهة الأهلي، في اليوم ذاته.

المصدر: "البطولة"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا