الرجاء المغربي مهدد بخوض مباراته ضد الأهلي المصري خارج ملعبه

يواجه الرجاء البيضاوي المغربي وجاره الوداد خطر خوض مباراتيهما ضد الأهلي المصري وسيمبا التنزاني تواليا في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا خارج ملعب "محمد الخامس" بالدار البيضاء.

ويصطدم الوداد بضيفه سيمبا التنزاني على أن يلاقي الرجاء الأهلي المصري، في مواجهتي الإياب اللتين ستجريان نهاية الأسبوع المقبل.

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ونقل موقع "البطولة" المغربي عن مصدر مطلع أن عملاقي الكرة المغربية أضحيا مهددين باستقبال المباراتين خارج ملعبهما بسبب خضوعه للإصلاحات.

هذا ومن المرتقب أن تنطلق الإصلاحات في ملعب "محمد الخامس" بعد أيام، على أن تشمل مجموعة من المرافق من بينها المدرجات.

يذكر أن الوداد سيحل ضيفا في مباراة الذهاب على سيمبا السبت المقبل، على أن يرحل الرجاء لمواجهة الأهلي، في اليوم ذاته.

المصدر: "البطولة"