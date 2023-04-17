في خضم مزاعم الرشوة.. لابورتا يؤكد: برشلونة لم يفعل شيئا

أكد رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا الاثنين، أن فريقه لم "يفعل شيئا أبدا للحصول على نوع من الأفضلية الرياضية"، في خضم تحقيقات بمزاعم رشوة مسؤول كبير سابق في التحكيم الإسباني.

واتهم الادعاء الإسباني نادي برشلونة الشهر الماضي، بدفع ما مجموعه أكثر من 7.3 ملايين يورو لشركة يملكها خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا، الحكم السابق ونائب الرئيس السابق للجنة التحكيم الفنية للاتحاد الإسباني لكرة القدم بين عامي 1994 و2018.

وقال برشلونة إنه دفع ذلك المبلغ مقابل نصائح ومشورة شفوية حول مواضيع متعلقة بالحكام.

وجدد لابورتا التأكيد في مؤتمر صحفي الاثنين عقد لمناقشة هذه القضية "لم يفعل النادي أي شيء قط بهدف أو نية تغيير المنافسة لتحقيق نوع من الأفضلية الرياضية".

وأضاف أن المزاعم بارتكاب مخالفات جزء من "حملة تشهير" ضد الفريق الكتالوني الذي يتصدر حاليا الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأكد لابورتا أن "سمعة كرة القدم لدينا على المحك. أشعر بالخزي. ليس لدينا تفسير من برشلونة".

وتستهدف الدعاوى القضائية التي قررها مكتب المدعي العام في برشلونة، النادي الكتالوني كشخص معنوي، إضافة إلى الرئيسين السابقين للفريق، جوسيب ماريا بارتوميو (2014-2020) وساندرو روسيل (2010-2014) كما تتم ملاحقة أوسكار غراو وألبرت سولار من بين أعضاء فريق عمل الرئيس السابق بارتوميو.

المصدر: وكالات