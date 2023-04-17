بعد إضاعة ركلتي جزاء.. كلوب يتخذ قرارا مهما بشأن محمد صلاح!

يعقد الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، جلسة مع لاعبه محمد صلاح لتحديد مصير ركلات الجزاء في الفريق إن كان سيستمر اللاعب المصري المسدد الأول لها أم إعفاءه من الأمر.

وبحسب صحيفة "التايمز" الإنجليزية فحتى لو أعفي صلاح فهوية بديله غير واضحة في الوقت الذي يبرز اسم جايمس ميلنر كونه كان المسدد السابق لركلات الجزاء في ليفربول.

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وأضاع صلاح آخر ركلتين منحتا لليفربول في الدوري الإنجليزي سواء في هزيمتهم 1-0 من بورنموث أو تعادلهم 2-2 مع أرسنال، في الوقت الذي يعاني فريقه للوصول للمربع الذهبي والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا, يحتل ليفربول المركز الثامن برصيد 44 نقطة بفارق 12 نقطة عن المركز الرابع.

ورغم معاناة ليفربول من ركلات الجزاء الضائعة مؤخرا، لكن الفريق نجح في الفوز بركلات الترجيح ببطولتي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الموسم الماضي على حساب تشيلسي، وفاز الريدز ببطولة كأس الرابطة بنتيجة 11-10 بعدما سجل كل لاعبيه ركلاتهم بنجاح.

المصدر: "وسائل إعلام"