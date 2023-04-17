منعا للتلاعب.. "كاف" يعتمد أشعة الرنين لتحديد أعمار اللاعبين

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إجراء أشعة رنين مغناطيسي على كل لاعبي الفرق المشاركة ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما، لتحديد أعمار اللاعبين، منعا لأي تلاعب.

وأعلن "كاف" موافقته على توصيات لجنة تنظيم كرة القدم للشباب واللجنة الطبية التابعة للكاف، بإجراء تعديلات على المادة 27 من لائحة بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة، والتي سيتم تنفيذها بدءا من نسخة العام الجاري التي تقام في الجزائر خلال الفترة من 29 أبريل الجاري حتى 19 مايو المقبل.

وستكون أبرز تعديلات تلك المادة بخصوص إجراء أشعة رنين مغناطيسي على كل لاعبي الفرق المشاركة بالبطولة لتحديد أعمار اللاعبين، منعا لأي تلاعب من المنتخبات، وفي حال وجود منتخب يضم أكثر من 4 لاعبين فوق السن القانونية للمشاركة فى البطولة، سيتم استبعاده من المشاركة.

ونشر كاف نص تعديل المادة 27 من لائحة البطولة والتي جاءت كالتالي:

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هذه هي المادة 27 من القانون الذي تم تعديله:

27. 1 بالنسبة للمرحلة التأهيلية، سيكون اختبار الأهلية إلزاميا لجميع المنتخبات المشاركة قبل بدء المباريات.

27 .2 سيتم إجراء اختبار الأهلية وفقا لبروتوكول الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم "كاف"، في مرفق صحي مجهز بجهاز التصوير بالرنين المغناطيسي.

27 .3 بالنسبة للبطولة النهائية، تحتفظ الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، بحقها في إجراء اختبار أهلية آخر (التصوير بالرنين المغناطيسي) للاعبي إثني عشرة منتخبا (12 منتخبا). سيتم التكفل بمصاريف اختبارات التصوير بالرنين المغناطيسي من قبل الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف).

27. 4 إذا تم العثور بعد الانتهاء من اختبار الأهلية (التصوير بالرنين المغناطيسي) لمنتخب مشارك، على (4) من لاعبيه أو أكثر غير مؤهلين، فسيتم استبعاد المنتخب المشارك بأكمله.

27. 5 إذا تبين، بعد الانتهاء من اختبار الأهلية (التصوير بالرنين المغناطيسي) لمنتخب مشارك، أن واحدا (1) أو اثنين (2) أو ثلاثة (3) من لاعبيه غير مؤهل (مؤهلين)، فلن يسمح للاعب (اللاعبين) بالمشاركة في المنافسة. في حين سيُسمح للمنتخب بالمشاركة لكن لن يُسمح له باستبدال اللاعب (اللاعبين) غير المؤهل (المؤهلين).

27. 6 الإجراءات التالية يجب أن تتبع:

(1) يجب أن تصل جميع المنتخبات المشاركة قبل بدء المنافسة بخمسة (5) أيام. واتحادية البلد المضيف مسؤولة عن التكاليف المتعلقة بذلك.

(2) المنتخبات المشاركة يمكن تقديمها اختبارات التصوير بالرنين المغناطيسي، التي يجب إجراؤها قبل خمسة (5) أيام على الأقل من بدأ المنافسة. تحتفظ الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، بحقها في إجراء اختبار التصوير بالرنين المغناطيسي في أي وقت، قبل أو أثناء المنافسة.

(3) يجب إرسال أي طلب قراءة ثانية للاعب يعتبر غير مؤهل، إلى الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، عبر البريد الإلكتروني في موعد أقصاه 3 ساعة بعد إشعار بنتيجة القراءة الأولى.

يعتبر هذا التعديل ساري المفعول بدءا من تاريخ الإشعار بهذا القرار، وسيتم تطبيقه في البطولة النهائية لكأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة، الجزائر 2023.

وفشل منتخب مصر في التأهل للبطولة بعدما احتل المركز الأخير في مجموعة تصفيات شمال إفريقيا، والتي تصدرها منتخب المغرب بـ9 نقاط، ويليه تونس بـ4 نقاط.

المصدر: "وكالات"