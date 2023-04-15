الروسي روبليف يبلغ نهائي مونتي كارلو للماسترز (فيديو)

بلغ الروسي أندريه روبليف نهائي بطولة مونتي كارلو للتنس "Rolex Monte‑Carlo Masters" ، للماسترز ذات الألف نقطة، التي يبلغ مجموع جوائزها أكثر من 6 ملايين و228 ألف يورو.

وجاء صعود أندريه روبليف المصنف خامسا في البطولة، على حساب الأمريكي تايلور فريتز، المصنف ثامنا، إثر فوزه عليه بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-7) و(6-1) و(6-3) في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت.

وسيكون روبليف (25 عاما) في نهائي بطولة "Rolex Monte‑Carlo Masters" المقامة على الملاعب الرملية، بانتظار الفائز من اللقاء الذي سيجمع اللاعبين الدنماركي هولغر روني المصنف سادسا، والإيطالي يانيك سينر المصنف سابعا، في وقت لاحق من مساء اليوم السبت أيضا.

المصدر: RT