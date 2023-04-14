بشروط صارمة.. موافقة مبدئية من الاتحاد الدولي للترايثلون على عودة الرياضيين الروس

أبدى الاتحاد الدولي للترايثلون، الخميس، تأييده لخطة إعادة قبول مشاركة رياضيي روسيا في المنافسات الرياضية الدولية، لكنه سيسمح لهم بالمشاركة فقط كرياضيين مستقلين وفقا لشروط صارمة.

وأوصت اللجنة الأولمبية الدولية مؤخرا بعودة رياضيي البلدين روسيا وبيلاروس للمشاركة.

وتتضمن توصية اللجنة الأولمبية مشاركة رياضيي البلدين كرياضيين مستقلين وفقا لشروط صارمة، منها عدم الانتماء للجيش وعدم تقديم أي دعم للعملسة العسكرية.

وذكر الاتحاد الدولي للترايثلون، الخميس، أنه يدعم هذا التحرك "من حيث المبدأ"، وسيعمل مع اللجنة الأولمبية الدولية وباقي الجهات المعنية بالألعاب الأولمبية الصيفية "من أجل تطوير عمليات المراجعة المستقلة اللازمة، للسماح والتخطيط لعودة هؤلاء الأفراد (الرياضيين) إلى مسابقاتنا وفعالياتنا".

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وأضاف الاتحاد الدولي: "المجلس التنفيذي يؤكد تضامنه مع أوكرانيا، ويشدد على أن استقلالية أي رياضي أو مسؤول هو شرط أساسي للعودة إلى منافسات الاتحاد الدولي للترايثلون".

واتبع الاتحاد الدولي للترايثلون خطى اتحادات رياضية أخرى، مثل المبارزة والسباحة والجمباز، في موقفها من عودة رياضيي روسيا وبيلاروس.

بينما أعلن اتحادا الفروسية وألعاب القوى عدم رفع الحظر في الوقت الحالي.

تجدر الإشارة إلى أن توصية اللجنة الأولمبية الدولية لا تشمل أولمبياد باريس 2024، حيث لا يتوقع اتخاذ القرار بشأنه حتى وقت متأخر من العام الجاري.

المصدر: "وكالات"