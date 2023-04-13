"لا تستفز الدب".. أسطورة مانشستر يونايتد يرفض إهانة شعار ريال مدريد (فيديو)

طلب ريو فيردناند أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي، من فريق إنتاج قناة BTsport تغيير مكان طاولة فريق التحليل أثناء المباريات بسبب وضعها أمام شعار ريال مدريد مباشرة.

وتواجد فيردناند وجو كول، نجما منتخب إنجلترا السابقان، بملعب "سانتياغو برنابيو" لتحليل مباراة ريال مدريد وتشيلسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشر ريو فيديو لطاولة الاستوديو التحليلي لقناة BT من قلب الملعب التي كانت خلف شعار ريال مدريد ما يعني أنهم كانوا سيدوسونه.

ورفض قائد مانشستر يونايتد الأسبق الوقوف على شعار ريال مدريد لأنه يعتبر ذلك إهانة للنادي الإسباني.

وتحدث ريو مع جو كول في الفيديو الذي نشره وقال له: "أعتقد أننا بحاجة للتحدث هنا. كولي ماذا تريد منا فعله يا صديقي. يريدون منا أن نقف على شعار ريال مدريد، لا يمكنك فعل ذلك يا رجل".

وواصل فيرديناند: "علينا التحدث مع الرئيس، لا يمكننا فعل ذلك. سنلتف لكي لا نقف على الشعار".

رد كول اللاعب السابق مازحا: "لا يريدون إثارة غضب الدب –في إشارة لريال مدريد- قبل انطلاق المباراة".

Surely we can’t stand on the crest right here….



Joe Cole said it, “don’t poke the bear on a night like this” 😂😂#UCL nights like tonight 😍 pic.twitter.com/Og4kEv6YJX — Rio Ferdinand (@rioferdy5) April 12, 2023

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وتفوق ريال مدريد على تشيلسي 2-0 سجلهما كريم بنزيما وماركو أسينسيو في مواجهة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيستضيف تشيلسي ريال مدريد الأسبوع المقبل في ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن لحسم بطاقة التأهل لنصف النهائي، حيث سيواجه المتأهل الفائز من مانشستر سيتي وبايرن ميونخ.

المصدر: twitter/rioferdy5