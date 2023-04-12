سر صمت فالفيردي بعد الشجار مع لاعب فياريال

رفض الأوروغوائي فيدي فالفيردي، لاعب وسط ريال مدريد، نشر بيان بشأن واقعة اعتدائه على أليكس باينا، لاعب فياريال.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، طلب أشخاص كثيرون من فالفيردي الظهور للتعليق على الواقعة وإبراز وجهة نظره في الأحداث.

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لكن اللاعب الأوروغوائي قرر عدم التحدث عن الموضوع والابتعاد عن الإعلام، لأنه يشعر بأن الأمر الأهم هو مباراة تشيلسي بدوري الأبطال اليوم، وإذا أصدر بيانا عن القضية سيؤذي زملاءه والنادي.

واعتمادا على كيفية تطور الأمور، قد يوجه فالفيردي رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد بضعة أيام، لكنه يدرس هذا الأمر مع المحامين.

وزعمت العديد من التقارير أن فالفيردي انتظر أليكس باينا، لاعب فياريال، بجوار حافلة الفريق، وقال النجم الأوروغوائي له: "كرر ما قلته لي في الملعب عن ابني"، ثم ضربه بلكمة في الوجه.

واتهمت التقارير الإسبانية أليكس باينا بأنه قال لفالفيردي في مباراة الفريقين بكأس ملك إسبانيا يوم 19 يناير الماضي: "ابك الآن لأن ابنك لن يولد".

المصدر: "وسائل إعلام"