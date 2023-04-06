أنس جابر تتأهل إلى ربع نهائي دورة تشارلستون الأمريكية

تأهلت لاعبة التنس التونسية المصنفة خامسة عالميا أنس جابر، إلى الدور ربع النهائي لبطولة تشارلستون الأمريكية بعد فوزها على الأمريكية كارولين دولهيد المصنفة 172 عالميا.

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وفازت أنس جابر على الأمريكية بنتيجة 6-3 و7-5.

وكانت أنس جابر أزاحت في الدور السادس عشر الأوكرانية ليسيا تسورينكو، المصنفة 77 عالميا بنتيجة 6-3 و6-3.

وستلاقي اللاعبة التونسية في دور الثمانية الروسية آنا كالينسكايا، المصنفة 70 عالميا التي ترشحت على حساب البلغارية فيكتوريا أزارينكا المصنفة 18 عالميا بنتيجة 6-4 و7-6.

وكانت أنس جابر بلغت الدور النهائي للنسخة الماضية قبل أن تخسر أمام السويسرية بيليندا بينسيتش 1-2.

المصدر: "موزاييك"