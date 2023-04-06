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أنس جابر تتأهل إلى ربع نهائي دورة تشارلستون الأمريكية

الرياضة

أنس جابر تتأهل إلى ربع نهائي دورة تشارلستون الأمريكية
AFP
لاعبة التنس التونسية المصنفة خامسة عالميا أنس جابر
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تأهلت لاعبة التنس التونسية المصنفة خامسة عالميا أنس جابر، إلى الدور ربع النهائي لبطولة تشارلستون الأمريكية بعد فوزها على الأمريكية كارولين دولهيد المصنفة 172 عالميا.

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وفازت أنس جابر على الأمريكية بنتيجة 6-3 و7-5.

وكانت أنس جابر أزاحت في الدور السادس عشر الأوكرانية ليسيا تسورينكو، المصنفة 77 عالميا بنتيجة 6-3 و6-3.

وستلاقي اللاعبة التونسية في دور الثمانية الروسية آنا كالينسكايا، المصنفة 70 عالميا التي ترشحت على حساب البلغارية فيكتوريا أزارينكا المصنفة 18 عالميا بنتيجة 6-4 و7-6.

وكانت أنس جابر بلغت الدور النهائي للنسخة الماضية قبل أن تخسر أمام السويسرية بيليندا بينسيتش 1-2.

المصدر: "موزاييك"

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