مشهد الشجار المتكرر في الكلاسيكو الإسباني يثير ضجة

لم يمر لقاء برشلونة بضيفه ريال مدريد، في إياب دور النصف نهائي كأس إسبانيا، مرور الكرام، فعاد مشهد الشجار بين فينيسيوس جونيور مهاجم الملكي، وغافي لاعب وسط البرسا إلى الواجهة.

وعند الدقيقة 26، تدخل غافي بقوة على فينيسيوس جونيور، ليسقطه أرضا، مما أثار غضب المهاجم البرازيلي ليتشاجر مع متوسط الميدان الإسباني، قبل أن يفض لاعبو الفريقين الاشتباك.

على أعقاب ذلك، أشهر حكم المباراة، خوان مارتينيز مونويرا، البطاقة الصفراء بوجه فينيسيوس جونيور وغافي.

📷 فينيسيوس و غافي بالكلاسيكو pic.twitter.com/8Ccu2DDxwD — سهم (@1SMi_) April 5, 2023

وتداول مغردون في موقع تويتر لقطات المشاجرة على نطاق واسع.

وسبق للثنائي أن تشاجرا في مواجهات سابقة بين "الميرنغي" و "الفريق الكتالوني".

ولم يكن ذلك المشهد الوحيد في المباراة إذ التقطت الكاميرات مشادة بين فينيسيوس جونيور والنجم الإسباني فيران توريس وبحسب تقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن توريس جاء ليتشاجر مع فينيسيوس في الدقيقة 85 ليرد عليه النجم البرازيلي قائلا: "إخرس أيها السيء للغاية".

وذكر التقرير أن لاعبي ريال مدريد حاولوا منع زميلهم من الدخول في شجار أكبر سيكلفه على أقل تقدير تلقي بطاقة صفراء ثانية ستحرمه بالتأكيد من مواجهة أوساسونا في نهائي كأس الملك يوم 6 مايو.

🤣 Vinicius Junior diciéndole a Ferrán lo que todos sabemos:



“CÁLLATE QUE ERES MALÍSIMO”



VINICIUS ES MI PADRE pic.twitter.com/6T4f6a1lDN — Real Madrid Unido™ (@RMadridUniido) April 5, 2023

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وسجل فينيسيوس الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 45+1، ليفسح المجال أمام زميله كريم بنزيما لتسجيل الهاتريك الأول له في الكلاسيكو في الدقائق 50 و58 و80.

ذهابا، خسر نادي ريال مدريد من غريمه التقليدي برشلونة بهدف دون مقابل، إلا أنه استطاع العودة في مواجهة الإياب من خلال تحقيق الفوز بنتيجة 0-4، ليضمن تأهله إلى المباراة النهائية في مسابقة الكأس.

ويحتل برشلونة حاليا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، بفارق 12 نقطة عن ريال مدريد الذي يأتي وصيفا برصيد 59 نقطة.

المصدر:RT