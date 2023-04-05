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تشافي يعلق بـ"مرارة" على الهزيمة أمام ريال مدريد وأنشيلوتي يتحدث عن "مفاتيح" الفوز

الرياضة

تشافي يعلق بـ
Gettyimages.ru
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وصف المدير الفني لبرشلونة تشافي هيرنانديز أن خسارة فريقه في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ريال مدريد بـ"الهزيمة الثقيلة واللحظة الصعبة".

وقال تشافي في تصريح صحفي تعقيبا على برشلونة بنتيجة 4-0 أمام ريال مدريد "صعبة جدا، .. لحظة صعبة.. وهزيمة ثقيلة".
وأضاف "ارتكبنا أخطاء، فعاقبونا.. قدمنا أداء جيدا في الشوط الأول بينما كنا سيئين في الثاني".
بدوره، قال المدير الفني لريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي "قدمنا مباراة مثالية.. مودريتش وكروس كانا رائعين الليلة.. الطاقة والخبرة".

وحول كريم بنزيما، قال أنشيلوتي أنه "يصنع الفرق عندما يكون جاهزا.. أحد أفضل المهاجمين في العالم". 

وتابع "الهدف الأول غير سير المباراة.. اعتمدنا على الهجمات المرتدة لصنع الخطورة".

وقال "بقي علينا الفوز في النهائي".


المصدر: RT

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