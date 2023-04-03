صافرات الاستهجان تطارد ميسي مجددا في باريس سان جيرمان

واجه ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم 7 مرات، صافرات الاستهجان مرة جديدة، من جماهير فريقه باريس سان جيرمان على ملعب "بارك دي برانس"، قبل الخسارة أمام ليون (0-1) الأحد.

وقبل انطلاق المباراة تعرض ليونيل ميسي لصافرات استهجان من قبل جماهير باريس سان جيرمان بسبب أخبار رحيله عن الفريق عقب انتهاء الموسم، وإمكانية عودته إلى برشلونة الإسباني.

مشهد متكرر على غرار ما حصل بعد الإقصاء ضد ريال مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي، عندما واجه مع زميله البرازيلي نيمار غضب الجماهير، لكن الرسائل وصلت بصوت مرتفع ضد ليون.

Así ha recibido el Parque de los Príncipes a Messi después del parón internacional. Sigue habiendo pitos en la Virage Auteuil, el fondo de los ultras parisinos.@diarioaspic.twitter.com/gpPMri5fqj — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) April 2, 2023

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ووفقا لبرنامج "كواترو" الإسباني، رد ميسي على صافرات الاستهجان بأن انفجر ضاحكا قبل أن يهمس في أذن زميله كيليان مبابي.



وأشار البرنامج الإسباني إلى أن طوال مسيرة ميسي مع برشلونة، لم يطلق ضد الجمهور الكتالوني صافرات استهجان ولو مرة واحدة.

وينتهي تعاقد ميسي مع بي إس جي عقب نهاية الموسم الجاري، ولم يحسم بعد قراره النهائي، حيث تتكهن تقارير صحفية عديدة بأنه بصدد العودة مجددا إلى برشلونة.

المصدر:"وسائل إعلام"