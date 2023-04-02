 
مباشر
عاجل
الخارجية الروسية: لافروف يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي

حوادث وفوضى.. النجم فيرستابن يتوج بجائزة أستراليا الكبرى للفورمولا 1 (فيديو)

الرياضة

حوادث وفوضى.. النجم فيرستابن يتوج بجائزة أستراليا الكبرى للفورمولا 1 (فيديو)
AP /Scott Barbour
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v1sy

أحرز النجم الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق "ريد بول" لقب بطل سباق جائزة أستراليا الكبرى، المرحلة الثالثة من بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا 1، اليوم الأحد.

وتفوق ماكس فيرستابن على كل من البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق "مرسيدس"، والإسباني فرناندو ألونسو سائق "أستون مارتن" صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وتوقف السباق ثلاث مرات بسبب مجموعة من الحوادث والصدامات قرب النهاية، وخروج عدد من السائقين من المنافسة.

واضطر المراقبون لإيقاف السباق لأول مرة، عندما اصطدم كيفن ماغنوسن سائق فريق هاس بالحائط، ليتناثر الحطام على أرض الحلبة، بينما تحطم الجزء الخلفي لسيارة أليكس ألبون سائق ويليامز عقب اصطدامه بالحواجز، وعند انطلاق السباق مجددا، اصطدم لوجان سارجنت سائق فريق ويليامز، بمؤخرة سيارة نيك دي فريز سائق ألفا تاوري قبل المنعطف الأول ليخرجا معا من السباق.

بينما جاء التوقف الثالث بعد اصطدام سائقي ألبين بيير جاسلي واستيبان أوكون، ليتناثر حطام السيارتين على الحلبة من جديد، فقرر المراقبون بعد مشاورات طويلة إنهاء اللفة الأخيرة خلف سيارة الأمان بترتيب الانطلاقة الثالثة.

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات أن المراقبين استدعوا منظمي السباق بعد اقتحام الجماهير الحلبة قبل النهاية، في مشهد آخر من الفوضى.

وحقق فيرستابن فوزه الثاني في الموسم الحالي للفورمولا 1 لعام 2023، بعد انتصاره في سباق جائزة البحرين الافتتاحي للموسم الذي جرى على حلبة "الصخير" في 5 مارس الماضي، قبل أن يخسر سباق جائزة السعودية الكبرى، أمام زميله المكسيكي سيرجيو بيريز في 19 من الشهر ذاته.

وعزز ماكس فيرستابن بذلك صدارته للترتيب العالم لبطولة العالم للفورمولا 1، برصيد 69 نقطة، مبتعدا بفارق 15 نقطة أمام زميله سيرجيو بيريز، ويليهما الإسباني فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن في المركز الثالث برصيد 45 نقطة.

يذكر أن فريق "ريد بول" واصل انطلاقته القوية في الموسم الحالي للفورمولا 1، بتحقيق انتصاره الثالث في أول 3 سباقات، محققا رقما قياسيا له، ليحافظ على تفوقه منذ موسم 2022.

المصدر: F1 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا