حوادث وفوضى.. النجم فيرستابن يتوج بجائزة أستراليا الكبرى للفورمولا 1 (فيديو)

أحرز النجم الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق "ريد بول" لقب بطل سباق جائزة أستراليا الكبرى، المرحلة الثالثة من بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا 1، اليوم الأحد.

وتفوق ماكس فيرستابن على كل من البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق "مرسيدس"، والإسباني فرناندو ألونسو سائق "أستون مارتن" صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

Max Verstappen takes his first win Down Under! 😅



The Dutchman's victory marks @redbullracing's best-ever start to a season!! 🙌#AusGP#F1pic.twitter.com/Lz9Qvv2qF0 — Formula 1 (@F1) April 2, 2023

The provisional Top 10 points-scorers following a bonkers race in Melbourne 😅#AusGP#F1pic.twitter.com/mM9XgUSKOe — Formula 1 (@F1) April 2, 2023

وتوقف السباق ثلاث مرات بسبب مجموعة من الحوادث والصدامات قرب النهاية، وخروج عدد من السائقين من المنافسة.

واضطر المراقبون لإيقاف السباق لأول مرة، عندما اصطدم كيفن ماغنوسن سائق فريق هاس بالحائط، ليتناثر الحطام على أرض الحلبة، بينما تحطم الجزء الخلفي لسيارة أليكس ألبون سائق ويليامز عقب اصطدامه بالحواجز، وعند انطلاق السباق مجددا، اصطدم لوجان سارجنت سائق فريق ويليامز، بمؤخرة سيارة نيك دي فريز سائق ألفا تاوري قبل المنعطف الأول ليخرجا معا من السباق.

The incident involving Kevin Magnussen that led to our third restart of the day! 💥#AusGP#F1pic.twitter.com/PLxHFsZMhK — Formula 1 (@F1) April 2, 2023

بينما جاء التوقف الثالث بعد اصطدام سائقي ألبين بيير جاسلي واستيبان أوكون، ليتناثر حطام السيارتين على الحلبة من جديد، فقرر المراقبون بعد مشاورات طويلة إنهاء اللفة الأخيرة خلف سيارة الأمان بترتيب الانطلاقة الثالثة.

A heartbreaking end to Alex Albon's promising Grand Prix weekend 💔#AusGP#F1pic.twitter.com/yueJ1Ylpao — Formula 1 (@F1) April 2, 2023

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات أن المراقبين استدعوا منظمي السباق بعد اقتحام الجماهير الحلبة قبل النهاية، في مشهد آخر من الفوضى.

وحقق فيرستابن فوزه الثاني في الموسم الحالي للفورمولا 1 لعام 2023، بعد انتصاره في سباق جائزة البحرين الافتتاحي للموسم الذي جرى على حلبة "الصخير" في 5 مارس الماضي، قبل أن يخسر سباق جائزة السعودية الكبرى، أمام زميله المكسيكي سيرجيو بيريز في 19 من الشهر ذاته.

وعزز ماكس فيرستابن بذلك صدارته للترتيب العالم لبطولة العالم للفورمولا 1، برصيد 69 نقطة، مبتعدا بفارق 15 نقطة أمام زميله سيرجيو بيريز، ويليهما الإسباني فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن في المركز الثالث برصيد 45 نقطة.

DRIVER STANDINGS 📊



Max Verstappen extends his lead 💪



And, Lewis Hamilton moves up the order! #AusGP#F1pic.twitter.com/VoVTq8lGjc — Formula 1 (@F1) April 2, 2023

يذكر أن فريق "ريد بول" واصل انطلاقته القوية في الموسم الحالي للفورمولا 1، بتحقيق انتصاره الثالث في أول 3 سباقات، محققا رقما قياسيا له، ليحافظ على تفوقه منذ موسم 2022.

TEAM STANDINGS 📊



We now have points for every team on the board following the culmination of our third round! 💪#AusGP#F1pic.twitter.com/VQOmz8InGp — Formula 1 (@F1) April 2, 2023

المصدر: F1