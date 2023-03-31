مروج بطولات الملاكمة يكشف طلب نجم مانشستر يونايتد السابق لخوض مباريات قتالية

كشف إيدي هيرن رئيس شركة Matchroom Sport أن واين روني أسطورة مانشستر يونايتد يرسل له رسائل نصية من حين لآخر وهو في حالة سكر ويطلب النزال.

وفي حديث خلال بودكاست بيتر كراوتش لاعب مانشستر يونايتد السابق سأل الأخير هيرن إن كان لأي لاعب كرة قدم القدرة على المشاركة في منافسات الملاكمة، فأجاب هيرن: "روني يمكنه القتال، لقد تحدثت إلى واين، عندما يتناول مشروبا كحوليا، يرسل لي رسالة ويقولي لي أنه يريد أن يقاتل ومتحمس لمواجهة هذا أو ذاك".

وتابع: "أحيانا أتلقى رسالة من واين تقول: "اجعلني ضد كذا وكذا أريد خوض تلك المعركة".

مضيفا: "أنظر إلى رسائله في الصباح وأرد عليه بأن هذا سيكون حدثا كبيرا وأسأله هل هو جاد، لكنه لا يرد".

وختم: "واين يستطيع القتال".

AFP

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يذكر أن روني قائد منتخب إنجلترا السابق تحدث في برنامج BoxNation، وكشف أنه نشأ ملاكما متحمسا، لكنه قرر في النهاية ممارسة مهنة كرة القدم.

ودافع روني عن ألوان فريق "الشياطين الحمر" خلال 13 عاما، سجل خلالها 183 هدفا وفاز بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي وبلقب في دوري أبطال أوروبا عام 2008، الثالث في تاريخ النادي.

وخاض روني الملقب بـ "الفتى الذهبي"، 119 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده، سجل خلالها 53 هدفا، وحمل لقب الهداف التاريخي للأسود الثلاثة.

المصدر: goal