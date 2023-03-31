بالفيديو.. هدف محمد صلاح بين الأفضل في الدوري الإنجليزي للموسم الحالي

اختار الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز هدف الفوز الذي سجله النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول ضد مانشستر سيتي في شهر أكتوبر الماضي، ضمن أفضل أهداف النسخة الحالية للبطولة.

واختار الدوري الإنجليزي هدف محمد صلاح الأفضل لنادي ليفربول خلال الموسم الحالي بعدما منح الحارس البرازيلي أليسون بيكر كرة طولية للنجم المصري راوغ بها جواو كانسيلو وانفرد بالمرمى وسددها بسهولة محرزا هدف الفوز.

وعلق الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على موقع "تويتر" قائلا: "ما هو أفضل هدف سجله ناديك هذا الموسم؟" مصحوبا بفيديو لأجمل هدف لكل فريق من فرق "البريميرليغ".

What’s the best goal your club has scored this season? ✨ pic.twitter.com/rggBaJPKoe — Premier League (@premierleague) March 30, 2023

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ومرت 28 جولة من الدوري الإنجليزي حتى الآن، وبدأ العد التنازلي على نهاية موسم "البريميرليغ" 2022 - 2023.

كما ينافس صلاح على جائزة أفضل هدف في ليفربول خلال شهر مارس الجاري، بهدفيه في شباك فريق مانشستر يونايتد، بالدوري الممتاز.

وفي سياق آخر، يستعد محمد صلاح، رفقة ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي، في قمة الجولة التاسعة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

إذ يحل "الريدز" ضيفا على السيتي، السبت القادم في 1 إبريل المقبل على ملعب "الاتحاد"، في أولى مباريات الفريقين بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

المصدر: twitter/premierleague