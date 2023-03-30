أسوة باليمن وسوريا.. باخ يوضح سبب فرض اللجنة الأولمبية الدولية العقوبات على روسيا فقط

أوضح الألماني توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الخميس، بمدينة لوزان السويسرية، سبب فرض العقوبات على روسيا فقط.

وقال باخ خلال المؤتمر الصحفي: "بدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بين الألعاب الأولمبية والألعاب والبارالمبية (لذوي الاحتياجات الخاصة) وكان انتهاكا للهدنة الأولمبية. لذلك، كان علينا اتخاذ تدابير تضامنا مع أوكرانيا، حيث اتخذنا في السابق مثل هذه التدابير للتضامن مع كل من اليمن وإثيوبيا وسوريا والعديد من البلدان الأخرى".

كما أشار الألماني إلى أن قضية الهدنة الأولمبية لا تخص اللجنة الأولمبية الدولية، بل تخص الجمعية العامة للأمم المتحدة، لذلك يجب على الحكومة الفرنسية الشروع في هذا الإجراء.

وكشف باخ أن "القرار بشأن مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس لن يتخذ قبل عام واحد على الأقل من بدء دورة الألعاب الأولمبية 2024، عندما تكون هناك صورة واضحة لما يحدث".

كما أشار إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية سعيدة للغاية بتأكيد رابطة الاتحادات الأولمبية الصيفية الدولية (ASOIF) على استعدادها لمساعدة الاتحادات الرياضية الدولية في العمل على هذه القضية بشكل متناغم.

انعقد اجتماع المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية بمدينة لوزان السويسرية خلال اليومين 28 و30 مارس 2023.

في 28 مارس الجاري، أوصت اللجنة الأولمبية الدولية الاتحادات الدولية بالسماح للروس الذين لا يدعمون العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بالمشاركة كرياضيين محايدين. في الوقت نفسه، تقترح المنظمة عدم السماح للرياضيين المرتبطين بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالمنافسة.

على أن تبت لجان مستقلة من الاتحادات الرياضية الدولية، في قضية الرياضيين المنتمين إلى الهياكل العسكرية.

المصدر: "russian.rt.com"