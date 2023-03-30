"فيفا" يطلق تصويتا لاختيار أجمل هدف سعودي في تاريخ كأس العالم (فيديو)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تصويت لاختيار أجمل أهداف المنتخب السعودي في بطولات كأس العالم.

واختار "فيفا" ثلاثة أهداف للمنتخب السعودي من أهدافه الـ14 في تاريخ مشاركاته الـ6 السابقة في المونديال.

ونشر الحساب الرسمي لـ"كأس العالم" على موقع "تويتر" تغريدة، أرفقها بمقطع فيديو للأهداف الثلاثة المختارة، وطلب من المتابعين اختيار أجمل هدف بين هذه الأهداف الثلاثة خلال الـ24 ساعة القادمة.

والأهداف الثلاثة التي دخلت سباق المنافسة على جائزة الهدف السعودي الأفضل في تاريخ كأس العالم FIFA هي: هدف النجم سعيد العويران في مرمى بلجيكا في كأس العالم 1994، الذي جاء بعد أن ركض العويران لمسافة 70 ياردة، وتلاعب خلالها بلاعبي المنتخب البلجيكي إذ يعد أحد أفضل الأهداف في تاريخ المونديال.

وتم أيضا اختيار هدف النجم فهد الغشيان بمرمى السويد في دور الـ16من بطولة كأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية 1994، الذي سجله من مجهود فردي مميز، إذ كان الأخضر متأخرا في النتيجة بهدفين، وشارك الغشيان صاحب الـ21 عاما خلال الشوط الثاني، وتحديدا عند الدقيقة الـ55، وعند الدقيقة الـ85 انطلق من الجانب الأيمن، واستلم تمريرة طولية ممتازة من البديل الآخر خالد مسعد، ثم فاجأ مدافع السويد برشاقته في المراوغة، وحارس المرمى بقوته في التسديد.

الأخضر قلص الفارق بالهدف الرائع للغشيان، لكن السويديين عادوا وسجلوا الهدف الثالث، وفازوا باللقاء 3-1، لكن الهدف حفظ في التاريخ بأنه أول هدف للعرب في الأدوار الإقصائية من كأس العالم.

ودخل هدف الفوز التاريخي للأخضر السعودي على الأرجنتين في مونديال قطر، التي توجت لاحقا باللقب، في افتتاح مبارياتهما في كأس العالم 2022، الذي سجله النجم سالم الدوسري، وتم اختياره ثالث أجمل هدف سجل بمونديال 2022 في سباق المنافسة على الهدف الأفضل للأخضر في المونديال.

المصدر: صحيفة "سبق" السعودية