أكثر واحد..؟ أساطير الكرة المصرية يكشفون أسرار نجوم الجيل الذهبي (فيديو)

شاركت مجموعة من نجوم الجيل الذهبي لمنتخب مصر في الألفية الجديدة في برنامج للاتحاد الدولي لكرة القدم، للحديث عن بعض العادات الطريفة والغريبة لنجوم منتخب "الفراعنة".

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فيديو، يظهر فيه كل حامي عرين منتخب مصر عصام الحضري "السد العالم"، ونجم خط الوسط محمد شوقي، وصخرة الدفاع وائل جمعة، وهم يجيبون عن مجموعة من الأسئلة بشأن العادات الطريفة والغريبة لنجوم فريق المدرب حسن شحاتة "المعلم"، الفائز بكأس أمم إفريقيا ثلاث مرات متتالية.

أساطير الكرة المصرية تكشف عن بعض الأسرار الطريفة لأول مرة 🤣



"مين أكثر واحد بيستلف حاجة ميرجعهاش؟" 👀@EFA — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) March 28, 2023

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وأشار موقع الـ"فيفا" إلى أن نجوم الجيل الذهبي لمنتخب مصر في الألفية الجديدة، لم يكونوا مجرد زملاء فريق واحد، بل أسرة كبيرة تحافظ على أواصل الصداقة الوطيدة بينهم حتى يومنا هذا.

المصدر: "fifa.com"