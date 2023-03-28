 
مباشر

أكثر واحد..؟ أساطير الكرة المصرية يكشفون أسرار نجوم الجيل الذهبي (فيديو)

الرياضة

أكثر واحد..؟ أساطير الكرة المصرية يكشفون أسرار نجوم الجيل الذهبي (فيديو)
fifa.com
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v0qe

شاركت مجموعة من نجوم الجيل الذهبي لمنتخب مصر في الألفية الجديدة في برنامج للاتحاد الدولي لكرة القدم، للحديث عن بعض العادات الطريفة والغريبة لنجوم منتخب "الفراعنة".

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فيديو، يظهر فيه كل حامي عرين منتخب مصر عصام الحضري "السد العالم"، ونجم خط الوسط محمد شوقي، وصخرة الدفاع وائل جمعة، وهم يجيبون عن مجموعة من الأسئلة بشأن العادات الطريفة والغريبة لنجوم فريق المدرب حسن شحاتة "المعلم"، الفائز بكأس أمم إفريقيا ثلاث مرات متتالية.

إقرأ المزيد
"خذ وهات".. هدف بقدم محمد صلاح بعد جملة تكتيكية رائعة (فيديو)
إقرأ المزيد
مصر تخرج بفوز تاريخي من ملعب مالاوي (فيديو)
مصر تخرج بفوز تاريخي من ملعب مالاوي (فيديو)

وأشار موقع الـ"فيفا" إلى أن نجوم الجيل الذهبي لمنتخب مصر في الألفية الجديدة، لم يكونوا مجرد زملاء فريق واحد، بل أسرة كبيرة تحافظ على أواصل الصداقة الوطيدة بينهم حتى يومنا هذا.

المصدر: "fifa.com" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا