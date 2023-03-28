"من مدفع رمضان".. مصر تصعق مالاوي بهدف "صاروخي" (فيديو)

تقدم المنتخب المصري على مضيفه منتخب مالاوي، في المباراة الجارية بينهما في هذه اللحظات، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2023.

وسجل المصري طارق حامد هدف التقدم لمنتخب "الفراعنة" مبكرا في الدقيقة الرابعة من انطلاق صفارة بداية اللقاء.

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والملفت أن لاعب خط الوسط المخضرم طارق حامد (34 عاما) أحرز اليوم هدفه الدولي الأول مع منتخب بلاده خلال مشواره معه حتى الآن.

المصدر: RT