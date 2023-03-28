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أذان المغرب وإفطار للصائمين لأول مرة في الملاعب الانجليزية (فيديو)

الرياضة

أذان المغرب وإفطار للصائمين لأول مرة في الملاعب الانجليزية (فيديو)
twitter/ChelseaFC
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أقام نادي تشيلسي الإنجليزي إفطارا جماعيا للمسلمين، في ملعب "ستامفورد بريدج" معقل الفريق اللندني، الاثنين، بمناسبة شهر رمضان، في خطوة فريدة من نوعها.

واجتمع مئات المسلمين على الإفطار، وتم رفع أذان المغرب في معقل "البلوز"، مما لاقى استحسانا وأثار تفاعلا بين نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي.

وأصدر "البلوز" بيانا عبر موقعه الرسمي، قال فيه: "تم تنظيم الإفطار المفتوح بالتعاون مع مشروع الخيمة الرمضانية للاحتفال بشهر الصيام الإسلامي من الفجر حتى غروب الشمس".

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وأضاف: "أتاح الإفطار المفتوح للمسلمين الذين يحتفلون بشهر رمضان فرصة التجمع لتناول الإفطار معا، بالإضافة إلى توفير مساحة آمنة للحوار والمشاركة المتبادلة".

وتابع: "سيتم تكريم شهر رمضان في نادي تشيلسي ومؤسسة تشيلسي كجزء من حملة لا للكراهية، وهي عبارة عن برنامج للمساواة والتنوع والشمول على مستوى النادي يستهدف الكراهية والتمييز، ويهدف إلى تثقيف جميع أصحاب المصلحة داخل وخارج نادي تشيلسي وكرة القدم".

المصدر: twitter/ChelseaFC

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