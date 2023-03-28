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هل ستحسب مباريات المنتخب الروسي أمام إيران والعراق في تصنيف الفيفا؟!

الرياضة

هل ستحسب مباريات المنتخب الروسي أمام إيران والعراق في تصنيف الفيفا؟!
Legion-Media
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أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم أن المباريات الودية التي أجراها المنتخب الوطني ضد منتخبي إيران والعراق، في شهر مارس الجاري ستحسب في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأفاد الاتحاد الروسي لكرة القدم، لوكالة "تاس" الاثنين، بأن "مباريات المنتخب الروسي ضد منتخبي إيران والعراق ستؤخذ بعين الاعتبار في تصنيف الفيفا".

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ولعب المنتخب الروسي في 23 مارس بطهران مع المنتخب الإيراني، في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

وفي 26 مارس، تفوق المنتخب الروسي على نظيره العراقي بهدفين نظيفين على استاد "غازبروم أرينا" في سان بطرسبورغ، بأول مباراة يلعبها الروس على أرضهم منذ نوفمبر 2021.

يذكر أن المنتخب الروسي احتل المركز 37 في تصنيف الفيفا الأخير الذي تم الاعلان عنه نهاية عام 2022.

المصدر: "وكالة "تاس" الروسية

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