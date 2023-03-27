رئيس وزراء بريطانيا يتصل شخصيا بـ"الأمير" هاري بعد إنجازه التاريخي

هنأ رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك، في اتصال عبر الفيديو، قائد المنتخب الإنجليزي، هاري كين، بعد أن أصبح الهداف التاريخي "للأسود الثلاثة"، محطما رقم النجم السابق واين روني.

وسجل كين هدفه 54 خلال 81 مباراة مع إنجلترا في الفوز 2-1 على إيطاليا خارج الديار بتصفيات بطولة أوروبا 2024 الخميس الماضي، ليتخطى الرقم القياسي لوين روني.

وقاد هاري كين منتخب "الأسود الثلاثة" لتحقيق فوز طال انتظاره 46 عاما، على مضيفه الإيطالي (2-1) في المباراة التي جرت بينهما يوم الخميس الماضي، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" التي ستقام في ألمانيا.

وأحرز المهاجم الإنجليزي هدف الفوز الثاني لمنتخب بلاده من ركلة جزاء بحلول الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للمباراة التي جرت على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" بمدينة نابولي، ليصبح اهداف التاريخي "للأسود الثلاثة" برصيد 54 هدفا سجلها خلال 81 مباراة في مسيرته حتى الآن، متجاوزا بفارق هدف مواطنه النجم السابق واين روني (37 عاما).

وقال ريشي سوناك في اتصال عبر الفيديو نشره على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، لهاري كين: "أنت قائد استثنائي، وقدوة غير عادية، والبلد بأكمله فخور جدا بك ومحظوظ أن يكون لديه لاعب مثلك.."، مشيدا قبل كل شيء بتواضع النجم الإنجليزي.

Record Breaker 🦁🦁🦁



Great to chat to @HKane this morning and congratulate him on becoming @England’s all-time top goalscorer #threelions#engukrpic.twitter.com/MJjPfZNtGX — Rishi Sunak (@RishiSunak) March 25, 2023

وبدوره، كشف هاري كين، هداف نادي توتنهام هوتسبير، في محادثة عبر تطبيق فيس تايم مع سوناك عن أنه يطمح لتحطيم رقم الأسطورة آلان شيرر الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز لطرة القدم برصيد 260 هدفا.

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وأحرز هاري كين، البالغ من العمر 29 عاما، 204 أهداف في "البريميرليغ"، وأصبح على بعد 4 أهداف فقط من معادلة وين روني أيضا، و56 هدفا لمعادلة الهداف التاريخي آلان شيرر.

يذكر أن هاري كين أضاف هدفا آخر إلى رصيده الدولي خلال مباراة منتخب بلاده أمام ضيفه الأوكراني (2-0) في اللقاء الذي جرى بينهما مساء أمس الأحد، على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة لندن، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات "يورو 2024"، ليرفع رصيده إلى 55 هدفا.

المصدر: وكالات